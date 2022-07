Governo, Consiglio M5s: verso uscita dall'Aula durante il voto sul decreto Aiuti

Nel consiglio nazionale M5s sta prevalendo la linea di non votare la fiducia al governo Draghi domani nell'aula del Senato sul dl Aiuti. E' quanto si apprende mentre la riunione è ancora in corso. L'orientamento per ora sarebbe quello di uscire dall'Aula al momento del voto per esprimere il dissenso, pur mantenendo la presenza all'interno del governo. Anche se la parte più oltranzista del Movimento spingerebbe per uscire definitivamente dall'esecutivo. Stasera prevista un'assemblea congiunta dei parlamentari M5s con Giuseppe Conte.

"Se una forza di maggioranza non vota un decreto di maggioranza, fine, mi sembra evidente, si va a votare" ha puntualizzato il leader della Lega, Matteo Salvini, alla vigilia del voto di fiducia in Senato sul Dl aiuti. E ha aggiunto: "Se i 5 Stelle fanno quello che ritengono di fare mi sembra che la strada sia segnata, lasciamo perdere altre cose strane, per favore, anche perché governare con il Pd non è un esercizio facile".