Crisi di governo, sul tavolo il ritiro dei ministri M5s prima di mercoledì

L'ipotesi del ritiro dei ministri del Movimento 5 Stelle prima di mercoledì è uno scenario che, secondo fonti parlamentari, sarebbe fra quelli sul tavolo dei confronti interni in corso. Questa soluzione, a quanto si apprende, è stata discussa anche nel Consiglio nazionale di ieri.

"Il Consiglio nazionale si riunirà di nuovo oggi e faremo le nostre valutazioni", ha risposto la capogruppo al Senato, Mariolina Castellone, arrivando nella sede del Movimento.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, a quanto si apprende, nelle riunioni delle ultime ore con Giuseppe Conte e i vertici del M5s ha esplicitato il proprio dissenso verso la linea dura emersa nel partito. D'Incà avrebbe chiarito di non condividere la posizione di chi nel Movimento vorrebbe il ritiro dei ministri e, quindi, il tramonto definitivo anche dell'ipotesi di un nuovo sostegno al premier Mario Draghi. Un dissenso, avrebbe spiegato, dovuto alla preoccupazione per il Paese, per le sorti del Pnrr e per le conseguenze europee.