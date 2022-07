Governo, le reazioni alle dimissioni di Mario Draghi

Tutti i ministri hanno tributato un lungo applauso a Mario Draghi dopo l'annuncio della volontà del premier di rassegnare le sue dimissioni. È quanto si apprende da alcuni partecipanti alla riunione. Subito dopo il ministro del Lavoro Andrea Orlando avrebbe sollecitato un "ripensamento", ma lo stesso Draghi avrebbe chiuso la riunione.

Le reazioni

L'annuncio delle dimissioni del premier italiano, Mario Draghi, fa il giro del mondo come breaking news di tutte le principali agenzie di stampa, dalla francese Afp alla tedesca Dpa, fino all'austriaca Apa. La notizia viene rilanciata anche dalla Bbc, che apre il sito sulla crisi di governo in Italia. E anche dal mondo della politica italiana e internazionale arrivano i commenti alla crisi di governo.

Meloni: “Questa legislatura è finita”

"Niente scherzi, questa legislatura è finita". Lo dice Giorgia Meloni, parlando alla Festa dei Patrioti a Palombara Sabina, dopo l'annuncio delle dimissioni da parte di Mario Draghi. "Abbiamo sentito parlare di responsabilità, e ne sentiremo parlare nei prossimi giorni. Noi siamo gli unici responsabili, che hanno tenuto fede agli impegni presi". "Di che colore sarà il nuovo governo non lo sappiamo, tenteranno di capire se c'è un'altra maggioranza", avverte la leader di FdI. "Era inevitabile che i compromessi sarebbero stati fatti al ribasso", aggiunge sempre sul tema del governo.

"Gli unici responsabili si chiamano Fratelli d'Italia, siamo gli unici che hanno tenuto fede agli impegni presi. Non puoi fare nulla di buono se vai al governo con gente che la pensa all'opposto del tuo, i compromessi saranno fatti sempre al ribasso". "Noi - spiega Meloni - siamo un partito che non si presta a queste cose".

Renzi: “Lavoriamo per un Draghi bis”

"Draghi ha fatto bene, rispettando le istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su Pnrr, legge di Bilancio e situazione ucraina". Lo scrive in un tweet il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

Portavoce di von der Leyen: “Sempre evidenziato il ruolo di Draghi”

"La Commissione non commenta mai gli sviluppi politici negli Stati membri. La presidente von der Leyen ha più volte sottolineato la stretta e costruttiva collaborazione con il premier Mario Draghi. Attende con impazienza una cooperazione continua con le autorità italiane su tutte le politiche e le priorità dell'Ue". Lo afferma Eric Mamer, il portavoce della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Lega: “Italia e Draghi vittime dei no del M5s e delle forzature del Pd”

"La Lega è stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l'Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del Partito Democratico. La Lega, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi, condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l'Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola agli italiani". Così una nota del partito di Matteo Salvini.

Pollastrini: “Si sciupa la credibilità dell'Italia”

"Seguo col dispiacere che si consumi ogni fiducia nella politica. Il sostegno a Draghi è cristallino e penso allo sciupio della credibilità dell'Italia. Ci sarà tanto da ricostruire in passione e vicinanza alle persone. D'altronde chi se non il Pd può tentare di restituire un senso alle cose? Non da soli o solo con chi conta ma con la partecipazione e l'intelligenza di tante e tanti", così Barbara Pollastrini, deputata del Partito Democratico.

Sala: “Interrompere in questo momento sarebbe una follia”

"Sarebbe veramente una follia interrompere il governo in questo momento, per tutti noi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'evento “Le città al centro. Idee, progetti, storie e futuri possibili”, in corso a Milano.

"Io spero - dice Sala - che sia l'attuale presidente del Consiglio a portarci avanti", anche se "non so cosa augurargli". Certamente "so cosa augurare a noi, cioè che vada avanti". E del resto “mi chiedo chi è quell'italiano che oggi si può alzare in piedi e dire: Mi sento di rappresentare l'Italia in Europa, in questo momento, con un ruolo da protagonista, come noi stiamo cercando di avere grazie a Draghi e Mattarella". Poi "tutto può essere, ma certo che se" Mario Draghi "deve stare lì per farsi snervare da ultimatum e minacce non sono cosa augurargli. Io, però, sono davvero preoccupato per la discontinuità che ne deriverebbe".

Marcucci: “Appello a Draghi”

"Da questo momento, la gestione della crisi passa nelle mani del Capo dello Stato. I leader di buona volontà facciano un appello serio e determinato al presidente Draghi mercoledì alle Camere. Tutti sappiamo che in questi ultimi mesi di legislatura, l'Italia deve risolvere ancora problemi enormi". Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci.

Della Vedova: “Danno al Paese”

"Vogliamo prima di tutto ribadire la nostra ammirazione per come Mario Draghi ha guidato l'Italia in questo anno e mezzo. La sua leadership e la sua autorevolezza sul piano interno ed internazionale sono state preziosissime per l'Italia in questa fase drammatica". Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. "La sua guida ha fatto assumere all'Italia un ruolo importante nel garantire che l'Unione europea reagisse con forza e unità all'aggressione della Russa putiniana all'Ucraina. La totale irresponsabilità del M5s e del suo presidente, Conte, culminata oggi nel mancato voto di fiducia al Governo, una decisione immotivata e propagandistica, ha portato a questo esito dannoso per l'Italia", nota.

"Piu' Europa insieme ad Azione si batterà in ogni modo per evitare che le politiche positive messe in campo da Draghi lascino il passo a quelle sovraniste e populiste negative per il Paese, ora come non mai. E lavora perché l'esperienza di Draghi non si esaurisca ora", conclude.