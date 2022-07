Leclerc vince il Gp d'Austria. Sainz fuori: motore in fiamme

Charles Leclerc su Ferrari ha vinto il GP d'Austria di F1 davanti alla Red Bull di Max Verstappen ed alla Mercedes di Lewis Hamilton. Colpo di scena al 57esimo giro della gara: la Ferrari di Carlos Sainz ha perso potenza mentre lo spagnolo stava attaccando la Red Bull di Max Verstappen e il pilota è stato costretto a uscire dalla pista. Poi l'auto ha preso fuoco e ci sono stati anche momenti di tensione per il pilota, che non poteva uscire dalla monoposto perché lasciando il freno rischiava che la sua auto tornasse in pista, ma rischiava nel restare in auto con le fiamme intorno. Il pilota è poi sceso mentre gli addetti della pista spegnevano le fiamme.

“È successo tutto all'improvviso - ha raccontato Sainz - . Ho visto negli specchietti che c'era il fuoco ma non vedevo nessuno che arrivava a fermare la macchina e non potevo scendere, ma poi ho deciso di saltare fuori perché c'era troppo fuoco. Abbiamo avuto problemi durante tutta la stagione, ma la macchina è veloce e oggi era una doppietta abbastanza facile da fare, ma dobbiamo risolvere questi problemi. È difficile prendere il ritmo per lottare per il campionato, con la storia della mia stagione fino adesso”.

I primi due, Leclerc e Verstappen, hanno approfittato della virtual safety car per fermarsi e cambiare ancora le gomme.

"Grazie ragazzi, ma quanta paura". Sono state le prima parole di Charles Leclerc per il proprio box, subito dopo aver tagliato da vincitore il traguardo. Il pilota Ferrari ha poi spiegato di aver avuto negli ultimi giri "un problema con l'acceleratore, che si bloccava sul 20-30% di potenza", mentre Verstappen recuperava rapidamente terreno.

"È stata una gran bella gara, il passo c'era, abbiamo fatto una gran bella lotta con Max. Alla fine l'acceleratore si bloccava ma siamo riusciti a portare la macchina al traguardo e sono molto contento. Ho avuto il problema proprio quando si è rotta la monoposto di Sainz e questo mi ha dato un po' di preoccupazione, anche se sapevo che era un problema diverso. Poter finalmente dimostrare che la macchina ha il passo e possiamo vincere è importante, continueremo a lottare fino alla fine per il Mondiale".

Per lo sfidante Verstappen "è stata una giornata complicata, abbiamo sofferto con le gomme con ogni mescola. Troppo degrado per attaccare Charles, ma il secondo posto lo abbiamo ottenuto ed è un ottimo risultato in una giornata difficile. È bellissimo vedere tutti questi tifosi, purtroppo non ho potuto regalare loro una vittoria ma anche il secondo posto è un buon risultato".