I dati Covid di oggi: 80.653 nuovi contagi e 157 morti. Positività al 22%

Sono 80.653 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (-3.555). 157 i decessi.

Restano invariati, sempre sul 20 luglio, i ricoveri nelle terapie intensive in Italia, mentre calano quelli nei reparti ordinari (-53 rispetto a ieri). In totale, sono 410 i ricoverati nelle intensive, 10.984 i ricoverati con sintomi. Gli attualmente positivi scendono a 1,45 milioni (-4 mila), dei quali 1,44 milioni in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono 84.933 le persone dimesse o guarite.

Il tasso di positività si attesta al 22%, in calo rispetto a ieri dello 0,6%. Effettuati 366 mila tamponi.

È quanto emerge dai dati del ministero della Salute.

I dati regionali

La regione con più casi Covid odierni è sempre la Lombardia con 10.846 contagi seguita da Veneto (+8.490), Campania (+8.239), Lazio (+6.833) ed Emilia-Romagna (+6.487).

Piemonte: 4.734 nuovi casi e 4 decessi.

Lombardia: 10.846 contagi.

Trentino: 703 nuovi casi e un decesso.

Veneto: 8.490 nuovi casi, 4 morti.

Friuli-Venezia Giulia: 1.983 nuovi casi e 4 decessi.

Emilia-Romagna: 6.487 nuovi casi, 15 vittime.

Toscana: 4.121 nuovi casi, 13 i decessi.

Marche: 2.671 casi e 4 vittime.

Lazio: 6.833 nuovi positivi, 9 i decessi.

Sardegna: 2.197 nuovi positivi e tre decessi.

Abruzzo: 2.672 contagi, 4 vittime.

Campania: 8.239 nuovi positivi su 35.531 test e 8 morti.

Puglia: 5.993 casi e 8 morti.

Calabria: 3.020 contagi, 4 vittime.

Sicilia: 5.911 i nuovi positivi, 25 i decessi.