I fan di Verstappen esultano al botto di Hamilton, Lewis risponde

Lewis Hamilton, che già venerdì aveva criticato l'esultanza dei tifosi olandesi al momento della sua uscita di pista in Austria, durante le prime libere, è tornato ad esprimere il proprio parere su Instagram: "Disgustato e deluso nel sentire che alcuni fan stanno tenendo comportamenti razzisti, omofobi e generalmente offensivi sul circuito questo fine settimana ,ha scritto il pilota inglese della Mercedes. Partecipare al Gran Premio d'Austria o a qualsiasi GP non dovrebbe mai essere fonte di ansia e dolore per i fan e bisogna fare qualcosa per garantire che le gare siano spazi sicuri per tutti. Per favore, se vedi che sta succedendo, segnalalo alla sicurezza del circuito e alla F1. Non possiamo permettere che questo continui" ha aggiunto il sette volte campione del mondo.