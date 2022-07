Il caldo deforma i binari a La Spezia, deraglia locomotore. Milano, binari della metro toccano i 60°

Stamane un treno merci ha sviato a causa della deformazione di un binario provocata dal caldo intenso di questi giorni. È successo dentro l'area portuale della Spezia. Il locomotore trainava un convoglio merci nei pressi della stazione de La Spezia Marittima. L'incidente ha causato l'interruzione della circolazione. Non ci sono stati feriti. Lo svio è avvenuto nei pressi di un deviatoio, fanno sapere dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dove le tolleranze previste per la dilatazione del metallo sono più limitate. Il treno ha bloccato l'ingresso al Molo Fornelli ed è stato necessario sganciare i vagoni per ristabilire parzialmente la circolazione. Per rimettere il locomotore sulla linea è atteso per questa sera l'intervento di un carro soccorso predisposto da Rete Ferroviaria Italiana.

A Milano, intanto, la temperatura delle rotaie della linea 2 della metropolitana, nel suo tratto scoperto, è giunta al di sopra dei 57-60 gradi e, come previsto dai protocolli ferroviari Atm, secondo quanto si è saputo per la prima volta, ha rallentato i convogli per “precauzione”. Il tratto interessato si snoda per alcune stazioni sia a est, verso Cologno e Gessate, e a ovest verso Assago. I rallentamenti non hanno determinato ad ora forti disagi, ma non è escluso che si riflettano a intermittenza su tutte le altre reti.