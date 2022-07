"Il colibrì", di Francesca Archibugi, in esclusiva al Toronto Film Festival

Francesca Archibugi: "Felice che il Colibrì attraversi l'oceano atlantico e voli a Toronto, un bellissimo festival che apre mercati lontani e inaspettati. È un film che ho fatto con tutto il cuore, tratto da un romanzo che ho così amato da considerarlo un pezzo della mia biografia"

Il Colibrì è una delle anteprime mondiali che saranno presentate al Festival che segue alla Mostra del cinema di Venezia, e che, proprio come la kermesse veneziana, è considerato anche una sorta di trampolino per arrivare agli Oscar.

Saranno duecentosessanta le pellicole presentate, tra cui anche film in arrivo dalla stessa Venezia: The Whale di Darren Aronofsky e The Son di Florian Zeller. Tra gli altri ci saranno: The Lost King di Stephen Frears; My Policeman con Harry Styles; The Woman King di Viola Davis; The Fablemans di Steven Spielberg:, Catherine Called Birdy di Lena Dunham; Causeway con Jennifer Lawrence; Butcher’s Crossing con Nicolas Cage; The Good Nurse con Jessica Chastain ed Eddie Redmayne e Allelujah con Judi Dench.

Ad aprire la rassegna sarà The Swimmers di Sally El Hosain.