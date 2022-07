Il consiglio presidenziale libico: "Realizzeremo la volotà dei libici". Onu: "Assalto inaccettabile"

Energia e crisi economica attanagliano anche la Libia e non è detto che il campanello d'allarme culminato con le violente proteste di ieri sera non abbia a che fare anche con la guerra in Ucraina e con l'approvvigionamento di petrolio e milizie armate di cui in molti sembrano avere oggi bisogno.

"Il consiglio di presidenza libico ha seguito i recenti avvenimenti in tutta la Libia. È in seduta permanente per realizzare la volontà dei libici per il cambiamento e la produzione di un'autorità eletta che soddisfi le volontà dei libici". "Non deluderemo le speranze e la volontà del nostro popolo di vivere in uno stato che gode di sicurezza e stabilità permanente", ha assicurato oggi il consiglio presidenziale libico in una nota pubblicata sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

Decine di manifestanti sono scesi in piazza sia nell'est che nell'ovest del paese, nelle principali città: Tripoli, Misurata e Tobruk in Cirenaica dove alcuni hanno preso d'assalto l'edificio che ospita il Parlamento, saccheggiandolo e dandolo alle fiamme. Le immagini della devastazione hanno fatto il giro del mondo in poche ore.

Il primo ministro libico ad interim Abdel Hamid Dbeibah, sostenuto dalla comunità internazionale, ha chiesto a tutti gli organi politici, compreso il suo governo, di dimettersi e di andare a elezioni il prima possibile. "Aggiungo la mia voce ai manifestanti in tutto il paese: tutti gli organi politici devono dimettersi, compreso il governo, e non c'è modo per farlo se non attraverso le elezioni" ha scritto Dbeibah su Twitter, aggiungendo che "sono noti coloro che ostacolano le elezioni e l'approvazione del bilancio". A marzo scorso il Parlamento ha dato la fiducia al governo di stabilità nazionale del premier Fathi Bashagha, dietro cui vi è Khalifa Haftar.

I due leader si contendono il governo del paese: il primo con sede a Tripoli e un altro appunto a Tobruk. Le elezioni presidenziali e legislative erano originariamente previste per il dicembre 2021 in Libia, a coronamento di un processo di pace portato avanti dalle Nazioni Unite dopo le violenze del 2020. Non sono serviti neppure i recenti colloqui di Ginevra, coordinati dall'Onu, per arrivare a stabilire un accordo tra i due e fissare una data per lo svolgimento di elezioni nazionali.

Il Video di Libya Observer :