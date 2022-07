Il dramma di Diana, la bimba morta di stenti, per il pm la madre "è una donna pericolosa"

E' una persona "capace di commettere atrocità, pericolosa e che non ha avuto scrupoli", volendo portare avanti le sue relazioni e divertirsi, ad abbandonare da sola in casa per quasi "sette giorni" nella culletta sua figlia Diana di un anno e mezzo, facendola morire di stenti. E' la descrizione fornita dal pm, dopo l'interrogatorio, di Alessia Pifferi, 37 anni e in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato anche da premeditazione e futili motivi. Oggi la decisione del gip sulla convalida del fermo e di custodia in carcere.

Gli inquirenti, al momento, ritengono che non ci sia alcuna esigenza di richiedere una perizia psichiatrica o di effettuare una consulenza sullo stato mentale della donna, che è apparsa lucida e presente a sé stessa nell’interrogatorio davanti a pm e investigatori.