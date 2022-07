Il “Nobel per la matematica” assegnato a una studiosa ucraina. È la seconda donna nella storia

Una delle 4 Medaglie Fields è stata assegnata alla matematica ucraina Maryna Viazovska , del Politecnico di Losanna, si tratta del maggiore riconoscimento mondiale per la matematic a, analogo al Nobel.

Con Maryna Viazovska sono stati premiati anche Hugo Duminil-Copin dell'Università di Ginevra, James Maynard, dell'Università di Oxford e June Huh, di Princeton, negli Stati Uniti

Il premio, consistente in una medaglia d'oro e una ricompensa di 15mila dollari canadesi celebra le "scoperte eccezionali" di ricercatori sotto i 40 anni. L'annuncio è stato fatto durante una cerimonia a Helsinki nell'ambito del Congresso internazionale dei matematici. Inizialmente doveva essere tenuto a San Pietroburgo in Russia, ma è stato trasferito a Helsinki a causa della guerra in Ucraina.