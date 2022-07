Il Papa incontra le popolazioni indigene del Canada: "Imploro da Dio perdono e riconciliazione"

Papa Francesco è arrivato a bordo di una Fiat 500L bianca a Maskwacis, a circa 70 km a sud di Edmonton, per incontrare le popolazioni indigene First Nations, Metis e Inuit. Il senso della visita consiste soprattutto nell'esprimere vicinanza e pentimento rispetto alle politiche di assimilazione e agli orrori compiuti nelle scuole residenziali governative, in gran parte gestite dalla Chiesa cattolica.

Si rivolge così papa Francesco alle comunità native del Canada a Maskwacis , in quella che rappresenta la sua visita più importante, e dal più alto valore simbolico, del suo 37esimo viaggio pastorale in Canada . Esprimendo “l'indignazione e la vergogna”, Francesco ha aggiunto: “Camminare insieme, pregare insieme, lavorare insieme, perché le sofferenze del passato lascino il posto a un futuro di giustizia, guarigione e riconciliazione”.

“Attendevo di giungere tra voi. È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare quanto ho nell'animo: un pellegrinaggio penitenziale. Giungo nelle vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato , per implorare da Dio perdono, guarigione e riconciliazione , per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi”.

Rievocando, poi, l’immagine di un oggetto simbolico ricevuto a Roma in occasione del primo incontro avuto con le delegazioni dei nativi canadesi, il Papa aggiunge: “Allora mi erano state consegnate due paia di mocassini, segno della sofferenza patita dai bambini indigeni, in particolare da quanti purtroppo non fecero più ritorno a casa dalle scuole residenziali” dice il Pontefice, aggiungendo: “Mi era stato chiesto di restituire i mocassini una volta arrivato in Canada; lo farò al termine di queste parole, per le quali vorrei prendere spunto proprio da questo simbolo, che ha ravvivato in me nei mesi passati il dolore, l'indignazione e la vergogna”. Secondo il Papa, “il ricordo di quei bambini infonde afflizione ed esorta ad agire affinché ogni bambino sia trattato con amore, onore e rispetto. Ma quei mocassini ci parlano anche di un cammino, di un percorso che desideriamo fare insieme”.

I momenti dell’incontro

Il Papa è stato accolto all'ingresso della chiesa dedicata alla Madonna dei Sette Dolori - nei pressi dell'ex scuola residenziale Ermineskin – dal parroco e da alcuni anziani delle popolazioni First Nations, per poi proseguire su una golf car fino al cimitero, accompagnato da suoni di tamburo. Entrato nel cimitero, in forma strettamente privata, il Pontefice si è soffermato in preghiera silenziosa. Al termine, si trasferisce al Bear Park Pow-Wow Grounds, dove all'ingresso viene accolto da una delegazione di capi indigeni provenienti da tutto il Paese. Parole di benvenuto sono state pronunciate da uno dei capi, Wilton Littlechild. All'incontro col Papa erano presenti anche la governatrice generale del Canada, Mary Simon - lei stessa di madre Inuit – e il primo ministro Justin Trudeau. Papa Francesco ha tenuto il suo discorso in spagnolo; poi, dopo un canto, la preghiera del Padre Nostro, la benedizione e infine il saluto individuale di alcuni anziani e capi indigeni.