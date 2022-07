Il principe Harry alle Nazioni Unite: "Il mondo è di nuovo in fiamme"

"Quando ho guardato la foto per la prima volta, quello che mi ha colpito immediatamente è stata la gioia sul volto di mia madre", ha detto prima di proseguire con il suo discorso.

"Il nostro mondo è di nuovo in fiamme". Il principe Harry ha parlato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in occasione del Mandela Day, citando il riscaldamento globale, la guerra della Russia in Ucraina e la pandemia di Covid-19. Accompagnato dalla moglie Meghan, il nipote della regina Elisabetta, ha raccontato di come lo scatto, che ritraeva l'ex leader sudafricano insieme alla madre Diana nel 1997, pochi mesi prima dell'incidente in cui Lady D perse la vita, ha segnato la sua intera esistenza.

"Dalla guerra in Ucraina al ritiro dei diritti costituzionali proprio qui negli Stati Uniti, stiamo assistendo a un attacco globale alla democrazia e alla libertà, la ragione di vita di Mandela", ha detto. "Le conseguenze delle decisioni prese dai potenti in alcuni dei paesi più ricchi si fanno sentire ancora più profondamente in tutto il continente africano", ha aggiunto.

“Mentre siamo seduti qui oggi, il nostro mondo è di nuovo in fiamme e questa crisi si aggraverà a meno che chi governa, i rappresentanti di tutti i Paesi presenti in questa sala non prendano decisioni audaci e innovative”.

“La pandemia, la guerra e l'inflazione hanno fatto precipitare l'Africa in una crisi energetica e alimentare”, ha proseguito il principe, sottolineando che la siccità in questo continente è "una conseguenza delle condizioni meteorologiche estreme osservate in tutto il mondo".

"Il nostro mondo deve salvare l'umanità", ha affermato il duca di Sussex, dicendo che nelle sue varie visite nel continente africani ha trovato sempre la “speranza”: "Nonostante le difficoltà, ci sono persone in tutta l'Africa che incarnano lo spirito, le idee e gli ideali di Mandela, basandosi sui progressi che ha contribuito a rendere possibili", ha concluso.