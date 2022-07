Il Tycoon del Wrestling, Vince McMahon annuncia ufficialmente il ritiro

Vince McMahon lascia. Travolto da un'indagine sul pagamento di milioni di dollari per coprire una relazione con una donna ora ex dipendente, McMahon dice addio al Wwe, il World Wrestling Entertainment. L'annuncio arriva a un mese di distanza dal passo indietro da amministratore delegato della società.

"A 77 anni è il momento per me di andare in pensione. Grazie Wwe, per me è stato un privilegio", annuncia il magnate considerato il padre del wrestling moderno, colui che ha trasformato lottatori in star di Hollywood. Al suo posto di amministratore delegato e presidente ci sarà la figlia, Stephanie McMahon.

I suoi ringraziamenti sono andati alle superstar, presenti e passate, che hanno intrattenuto milioni di fan e sono state l’asse portante della Compagnia, ai dipendenti, allo staff e a tutte le persone che ogni settimana decidono di guardare i programmi televisivi della WWE, accogliendo nelle loro case lo spettacolo dello Sport-Entertainment.

Nonostante le numerose critiche ricevute nel corso degli anni, alcune meritate altre no, non si può negare l’impatto che Vince McMahon ha avuto nella trasformazione della WWE in vero e proprio colosso dello sport-entertainment. A lui si deve la creazione di WrestleMania, evento POP che dagli anni ’80 in poi è diventato garanzia di spettacolo che accoglie fan da tutto il mondo.

Vince McMahon iniziò la sua carriera nel mondo del wrestling professionistico nel 1968, ricoprendo il ruolo di annunciatore a bordo ring e di intervistatore nel backstage in seguito alla morte del padre nel 1984 (Vincent James McMahon, il fondatore della Capitol Wrestling Corporation, l'antesignana dell'odierna WWE), divenne il presidente della Federazione di Stamford insieme alla moglie Linda.

Nonostante non sia mai stato un wrestler attivo, è un due volte campione del mondo, avendo detenuto una volta il WWE Championship e una volta l'Ecw Championship; ha inoltre vinto l'edizione del 1999 del Royal rumble match, eliminando per ultimo il suo storico rivale Stone Cold Steve Austin.