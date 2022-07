Tennis: impresa di Lorenzo Musetti che batte Alcaraz e vince il torneo di Amburgo

Impresa di Lorenzo Musetti che ad Amburgo vince il suo primo titolo Atp in carriera. Il giovane tennista azzurro ha battuto a sorpresa Carlos Alcaraz nella finale del torneo ATP 500 (montepremi di 1.770.865) sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo. Il 20enne di Carrara grazie a questo successo otterrà anche il "best ranking" in carriera. Musetti si è imposto in tre set, con il risultato di 6-4, 6-7 (6), 6-4 sul 19enne spagnolo, sesto nel ranking e prima testa di serie del torneo, dopo 2 ore e 46 minuti di gioco.

Nel primo set il break decisivo il tennista italiano lo piazza sul 3-3, portandosi avanti 4-3 e servizio per poi chiudere sul 6-4. Nel secondo set Musetti strappa subito il servizio all'avversario e sul 5-4 ha due match point, entrambi annullati da Alcaraz che poi riesce a breakkare il toscano e a portarsi sul 5-5. Si arriva così al tie break: Musetti ha altri 3 match point (due sul suo servizio). Lo spagnolo però li annulla tutti e poi va a vincere il set grazie a un doppio fallo dell'italiano. Si va al terzo. La partita procede equilibrata e senza break fino al 5-4 per Musetti, servizio Alcaraz. Lo spagnolo concede il sesto match point e questa volta, complice un rovescio lungo dello spagnolo, il tennista italiano riesce a portare a casa la partita e il torneo.