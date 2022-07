Maneskin, in attesa del concerto la "Supermodel" è Victoria

La magia dei Maneskin continua, aspettando il concerto di domani, 9 luglio. Un concerto atteso ma anche attenzionato per l'allarme dei medici che suggeriscono prudenza.

80mila il pubblico previsto al Circo Massimo, giovani e meno giovani preoccupati delle polemiche sul pericolo dei cluster scatenati nei concerti che hanno messo in allarme la comunità scientifica. Ma il concerto si farà e un gradito anticipo lo hanno regalato in queste ultime ore i Maneskin pubblicando una nuova versione o il sequel del video della hit 'Supermodel'.

Il video, diviso in tre parti da 50 secondi, ha come protagonista Victoria De Angelis. Nel primo video, la modella interpretata da Nina Marker scappava da una festa con in mano una borsetta rossa, in quelli pubblicati su TikTok a scappare è la bassista, rincorsa questa volta dagli altri membri della band.