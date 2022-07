E' il giorno dei Maneskin. Con la "Supermodel" Victoria

Il video, diviso in tre parti da 50 secondi, ha come protagonista Victoria De Angelis. Nel primo video, la modella interpretata da Nina Marker scappava da una festa con in mano una borsetta rossa, in quelli pubblicati su TikTok a scappare è la bassista, rincorsa questa volta dagli altri membri della band.

La zona intorno alle antiche vestigia romane è già in fermento da giorni, con le prime chiusure già ieri sera. Vietati dal prefetto il trasporto di bottiglie e contenitori in vetro e la vendita da asporto e somministrazione di bevande alcoliche.

La borsetta rossa rimane l'oggetto del contendere del nuovo video dei Maneskin, una borsetta forse magica che emana una luce e che forse contiene qualcosa di speciale. Ma non per Victoria che l'abbandona nell'atto finale. E la storia continua…

I Maneskin saranno sul palco per due ore con una scaletta in cui verrà ripercorsa ogni tappa fondamentale della band, dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico, come “Chosen” (certificato doppio platino) e “Torna a casa” (cinque dischi di platino), fino agli ultimi grandi successi che hanno aperto loro le porte del mondo, con “Zitti e buoni” (cinque dischi di platino), “Coraline” (disco di platino) e “Mammamia” (disco d’oro), fino al nuovo singolo “Supermodel” (certificato disco d’oro).

Questa estate la band è protagonista di un tour dei più prestigiosi festival mondiali, che ha già toccato il Rock Am Ring & Rock Im Park, l’Open’er Festival e proseguirà con il Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Parigi e Chicago), Rock Werchter, passando anche per il Rock in Rio in Brasile e il Summer Sonic in Giappone.