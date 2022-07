In Consiglio dei ministri i nuovi aiuti anti-inflazione: c'è l'ipotesi del taglio Iva sugli alimenti

È in corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri da cui si attende il via libera a un nuovo “decreto aiuti” per contrastare gli effetti di caro energia e inflazione. Pur entro i limiti consentiti a un governo in carica per gli “affari correnti”, sono diversi i provvedimenti sul tavolo: la proroga di misure già in vigore come gli sconti in bolletta, il credito di imposta a imprese energivore e lo sconto sulle accise sui carburanti, il bonus di 200 euro in busta paga ai redditi medio-bassi. Ma potrebbe arrivare anche la novità di uno sconto dell'iva su beni alimentari di prima necessità.

A quanto si apprende, in apertura di riunione, il ministro dell'Economia Daniele Franco ha dato conto di un miglioramento dei conti pubblici, con un deficit inferiore alle stime grazie al quale ci sarebbero margini finanziari per il nuovo decreto fino a 14,3 miliardi di euro.