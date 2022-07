Incendi: sotto controllo la situazione a Cinigiano ma preoccupazione per rogo nel Sassarese

Nel Sassarese, a Bonorva, un violento incendio, favorito da temperature sopra i 35 gradi, è divampato poco dopo le 14: le fiamme, come ieri, hanno raggiunto l'abitato. Stavolta alcune decine persone sono state costrette ad abbandonare le loro case per precauzione.

"Nemmeno il tempo di spegnere le fiamme a Massarosa - aggiunge - che la nostra macchina regionale è stata chiamata ad una nuova difficile battaglia in Maremma. Grazie agli operatori, volontari e Vigili del Fuoco coinvolti, la Toscana dell'antincendio rimane in prima linea e a fianco delle comunità colpite", conclude Giani.

"Ho fatto di nuovo il punto sull'impressionante incendio di Cinigiano. La zona interessata complessiva è di circa 700 ettari stimati ma non tutti percorsi dalle fiamme in quanto ci sono zone incombuste all'interno del perimetro. L'emergenza è terminata e l'incendio è in contenimento". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Campagna distrutta e incenerita per ettari, a perdita d'occhio: così si presenta il panorama in Maremma, intorno a Cinigiano , in provincia di Grosseto, all'indomani del vasto rogo che ha costretto tutti gli abitanti a lasciare le proprie abitazioni nel borgo minacciato dalle fiamme, alle pendici dell'Amiata.

Oltre ai vigili del fuoco, il Corpo forestale regionale ha inviato sul posto un elicottero decollato dalla base operativa di Anela. Le fiamme sono ora sotto controllo. Proprio ieri sera il sindaco di Bonorva, Massimo D'Agostino, aveva scritto sul suo profilo Fb una "lettera all'incendiario", rivolta a colui che quasi ogni giorno, nella stessa periferia della cittadina, sta appiccando le fiamme, con la richiesta di fermarsi.

"Come al solito, hai agito per fare male, per cercare la tragedia. Perché ci odi così tanto?", scrive il sindaco al fantomatico incendiario al quale addebita sette tentativi negli ultimi 10 giorni, finora sventati dagli operatori dell'antincendio.

In Sardegna per domani la Protezione Civile regionale con un nuovo bollettino di allerta di colore arancione, ha confermato la previsione di pericolo incendio al livello "alto" che interesserà quasi tutta la regione per la giornata di domani, martedì 26 luglio.

In Friuli Venezia Giulia, un incendio boschivo è divampato stamani nel Pordenonese, sul monte Raut, nella zona di forcella Salincheit, ad una quota di circa 1500 metri. Si ipotizza che le fiamme siano divampate una prima volta già sabato notte, a causa di un fulmine che si è abbattuto in zona nel corso di un violento temporale. In zona stanno operando l'elicottero della Protezione civile Fvge un Canadair, mentre i volontari della Valcolvera hannopredisposto dei vasconi dove potersi approvvigionare d'acqua dascaricare in quota.L'incendio è tenuto sotto controllo dalle squadre di terra deiVigili del fuoco e del Corpo forestale regionale. Al momento le fiamme non causano preoccupazioni ai centriabitati

Sul Carso continuano le operazioni di spegnimento delle fumarole e la situazione è stabile rispetto a ieri, sono impegnati due elicotteri. Secondo il vicegovernatore del Fvg con deleghe alla Salute e alla Protezione civile Riccardo Riccardi oggi non ci sono situazioni preoccupanti.

Un incendio sviluppatosi lungo una scarpata sulla strada statale 3bis "Tiberina" (E45) al km 244,400 in provincia di Ravenna e in direzione della stessa, ha provocato la temporanea chiusura al traffico della medesima strada. Nel primo pomeriggio Anas ha fatto sapere che la strada chiusa si per consentire la gestione della viabilità in sicurezza, è stata riaperta.