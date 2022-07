Incendi in tutta Italia: brucia il Carso, 860 ettari in fumo in Versilia

Sono 160 in totale i vigili del fuoco impegnati nei due principali fronti degli incendi che da alcuni giorni stanno interessando la Versilia e il Carso. Ancora in corso le operazioni di spegnimento del grande incendio divampato lunedì sera a Massarosa, in provincia di Lucca, ma "la prima buona notizia è che la situazione a Massarosa è finalmente sotto controllo", scrive su Facebook il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. "Si stima - prosegue - che siano andati in fiamme 860 ettari. Da domani il nostro impegno sarà quello di far tornare verde l'area colpita. A Vecchiano invece l'incendio ha superato i 100 ettari ma con due Canadair e tre elicotteri si sta cercando di domarlo". Oltre 100 vigili del fuoco - spiega una nota del Corpo - supportati da un canadair e un elicottero sono in azione tra le frazioni di Chiatri, Fibialla, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo, Val Promaro e Piazzano. In quest'ultima località le squadre hanno arrestato l'avanzare del fronte di fiamma, evitando il coinvolgimento del centro abitato, già evacuato nella notte intorno alle 23:30. Secondo il dato diffuso dai vigili del fuoco si sono così aggiunte circa altre 120 persone al totale dei 500 sfollati raggiunto ieri. Attualmente il lavoro delle squadre a terra si sta concentrando sul territorio di Gualdo.

Carso, notte di lavoro per i vigili del fuoco Sono proseguite anche durante la notte le operazioni per lo spegnimento del vasto incendio boschivo esploso sul Carso tra Gorizia e Trieste, dove sono al lavoro sessanta vigili del fuoco, mentre questa mattina all'alba sono ripresi i sorvoli dei mezzi aerei - 11 in tutto, 9 elicotteri e due Canadair - per cercare di limitare le fiamme che da 48 ore si propagano tra Trieste, Monfalcone e la zona del goriziano sino a ridosso del confine. Vigili del fuoco, personale del Corpo forestale regionale e volontari Antincendio boschivo della Protezione civile operano per l'estinzione dei numerosi roghi a protezione di abitazioni e di alcune frazioni dei comuni di Doberdò del Lago e Duino Aurisina, da cui erano state evacuate circa 200 persone. Per quanto riguarda la viabilità, l'autostrada A4 in direzione Trieste è stata riaperta poco dopo le 9 di questa mattina nel tratto tra Villesse e Lisert. Permane invece incertezza sull'evoluzione dell'incendio nella parte ovest dell'autostrada. Pertanto resta chiuso ancora il tratto tra Sistiana e Redipuglia in direzione Venezia. Lo rende noto Autovie Venete precisando che la decisione è stata presa dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici della società e dei vigili del fuoco. Infine anche oggi per il secondo giorno consecutivo lo stabilimento della Fincantieri di Monfalcone rimarraà chiuso a causa delle conseguenze degli incendi. La sindaca di Monfalcone (Gorizia), Anna Maria Cisint, per la cattiva qualità dell'aria ha di fatto prorogato l'ordinanza emessa ieri in cui stabilisce l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 all'esterno, sia per i cittadini sia per i lavoratori che operano all'aria aperta. È inoltre consigliato ai cittadini fragili o che soffrono di patologie respiratorie, di restare in casa e con le finestre chiuse; analogamente è consigliato di tenere in casa gli animali domestici. È infine sconsigliato ai cittadini di frequentare Marina Julio e Marina Nova.