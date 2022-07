Ore di paura ieri a Roma: boati ed esplosioni dopo nuovo incendio, evacuate 4 palazzine

Arpa Lazio comunica intanto che "sono stati posizionati due campionatori, uno nell'Aeroporto militare Francesco Baracca, l'altro nella nostra sede di via Saredo, a poche centinaia dimetri da dove è avvenuto il maxi incendio di Centocelle, per verificare eventuali effetti sulla qualità dell'aria. Contiamo di dare i primi risultati entro la giornata di lunedì".

Poche ore prima i carabinieri della stazione Quadraro hanno fatto evacuare, in via precauzionale, i residenti di quattro immobili dopo che le fiamme si erano propagate a un tendone su uno dei balconi.

Il rogo che ieri pomeriggio ha coinvolto diversi quartieri della capitale è sotto controllo. Lo fanno sapere i presidente dei due municipi interessati (V e VII). "Le attività di messa in sicurezza stanno proseguendo, ma la situazione attualmente è sotto controllo; in via di spegnimento gli ultimi focolai. Nei prossimi giorni sarà possibile valutare realmente tutti i danni. Tutti i pronto soccorso della zona sono stati allertati dalla Regione per eventuali sintomi respiratori".

L'incendio è divampato nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è stata visibile per ore in tutto il quadrante est della Capitale compresa l'area di Centocelle, Cinecittà e il quartiere Appio.

Molti cittadini hanno segnalato sui social di avere sentito delle "esplosioni". Non è escluso, quindi che le fiamme si siano sprigionate da un autodemolitore presente in zona.

Gualtieri: “Sequenza di roghi impressionante, serve unità”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha affermato che non è chiaro se la "sequenza impressionante" di incendi che hanno colpito la Capitale sia "di origine criminale o solo colposa" ma ha invitato a evitare speculazioni politiche. "Gli incendi che hanno colpito la città in questi ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che sta mettendo a dura prova Roma e i romani", ha scritto Gualtieri su Facebook, "stiamo monitorando costantemente la situazione e non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa. Non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni. E' il tempo dell'unità, della vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione a non farsi intimidire e ad andare avanti sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma".

"Ringrazio a nome di tutte le cittadine e i cittadini i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile impegnati senza risparmio per contenere i danni", ha aggiunto il sindaco, "il Comune lavora in stretto coordinamento con le Forze dell'ordine e con la Prefettura per accertare le cause di ciascun evento ed assistere le persone coinvolte".