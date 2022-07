Incidenti sul lavoro: cade da impalcatura nel Milanese, è grave

Un operaio di 32 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da un'impalcatura in un'azienda chimica a Tribiano, in provincia di Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa sei metri ed ha riportato un trauma cranico e ferite al bacino. Il 32enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza e la polizia locale.

È uscito da poche ore il rapporto Inail relativo alle statistiche sugli incidenti sul lavoro dei primi sei mesi del 2022. In Lombardia le denunce sono state 73.919 (+47,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima).