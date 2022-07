Biden in Israele: "Prevenire l'arma nucleare dell'Iran è vitale"

Il presidente americano Joe Biden da ieri si trova in visita in Israele, prima tappa della sua missione in Medio Oriente di quattro giorni per convincere i Paesi produttori di petrolio, a partire dall'Arabia Saudita, ad aumentare la produzione. Oggi Biden ha incontrato il premier israeliano Yair Lapid ed insieme hanno firmato una dichiarazione congiunta con l'impegno di impedire all'Iran di ottenere armi nucleari.

Nella conferenza stampa che ha seguito l’incontro, le dichiarazioni dei due leader hanno rivelato quantomeno una distanza di vedute sulla possibile gestione della questione iraniana. Biden, pur rassicurando che gli Usa non permetteranno all'Iran di avere armi nucleari e sono pronti ad usare "tutti gli elementi del potere nazionale per assicurarsi che Teheran non arrivi alla bomba”. Ha poi però sottolineato "Continuo a credere che la diplomazia sia il modo migliore". Di diverso parere Lapid: "Le parole da sole non fermeranno l'Iran. Occorre sul tavolo una minaccia militare credibile. Bisogna che il regime iraniano sappia che se continua ad ingannare il mondo pagheranno un prezzo elevato". Poi rivolto a Biden ha aggiunto: "Presidente dica all'Oman, all'Arabia Saudita, Qatar e Iraq che la mano di Israele è tesa per la pace".