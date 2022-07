Infarto per Maurizio De Giovanni, sta bene

Scrittore bestseller, caso record per la quantità di titoli schizzati subito ai primi posti delle classifiche e per il numero di serie televisive tratte dai suoi libri, andate in onda su Rai1. Maurizio De Giovanni, colpito nella notte da infarto, è ricoverato all'Ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica e le sue "condizioni cliniche sono stabili" secondo l'ultimo bollettino sanitario.

L’intervento è riuscito perfettamente e il decorso non alimenta particolari preoccupazioni nei sanitari del più grande presidio ospedaliero del Mezzogiorno, che lo tengono sotto stretta osservazione. Fonti ospedaliere definiscono «non grave» la sua situazione.

De Giovanni era impegnato in questi giorni in un tour che l’avrebbe portato in tutta Italia per promuovere il suo ultimo lavoro, «Un volo per Sara», e che riprenderà evidentemente non appena le sue condizioni fisiche glielo consentiranno.