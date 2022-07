Juventus. Infortunio per Pogba: lesione al menisco laterale. Niente trasferta per Dallas

"A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure". Lo comunica la Juventus sul proprio sito.

Si tratta di un problema abbastanza grave che ne compromette ovviamente in maniera anche abbastanza grave l'inizio del campionato. Nelle prossime ore ci saranno dunque ulteriori accertamenti, in attesa di capire con certezza i tempi di recupero. Stando alle prime voci, il calciatore dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico e di conseguenza potrebbe stare fuori per due mesi.