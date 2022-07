L'ipotesi della crisi di governo spaventa i mercati

Amplia ancora le perdite la Borsa di Milano in attesa del colloquio tra il presidente del consiglio Draghi e il capo dello Stato. L'indice Ftse Mib scivola a -3,56%, in una giornata già negativa per gli indici europei - tutti in perdita ma molto più contenuta, di circa un punto percentuale e mezzo. Colpiti un po' tutti i settori, dall'energia agli industriali, dalle comunicazioni alle banche - Unicredit è maglia nera del listino con un -6,09%. Perché per i mercati, lo ricordiamo, l'instabilità politica è la peggior condizione possibile.

Nervosismo evidente anche sui mercati del debito sovrano, con lo spread tra btp italiano e bund tedesco - termometro della percezione del rischio Paese da parte degli operatori - che balza avanti di 15 punti base a quota 222. Sale anche il rendimento del titolo decennale italiano al 3,44%.

Mentre sul fronte dei cambi continua a indebolirsi l'euro, che ripassa sotto la parità con il dollaro a quota 0,9965.