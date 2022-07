Isernia: il Borgo di Fornelli in festa per la visita di Nancy Pelosi nel paese dove nacque la mamma

Giorno di festa a Fornelli, paese con poco meno di 2.000 abitanti in provincia di Isernia, per la visita della Speaker della Camera dei rappresentanti americana Nancy Pelosi giunta in paese, tra gli applausi della gente, per visitare la casa dei nonni dove nacque la madre e per ricevere la cittadinanza onoraria.

Un evento storico per il piccolo comune molisano. L’arrivo della terza carica dello Stato più potente del mondo ha messo in moto la macchina organizzativa e richiamato nel centro in provincia di Isernia corrispondenti della stampa nazionale e internazionale.