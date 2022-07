Istat: Pil italiano a +1% rispetto al trimestre precedente e a +4,6% rispetto a un anno fa

La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e di un aumento sia in quello dell'industria, sia in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.

Il trimestre in questione, comunica l’Istituto di statistica, ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto a quello precedente, sia rispetto al secondo trimestre del 2021.

La fase espansiva del Pil prosegue pertanto per il sesto trimestre consecutivo, in accelerazione rispetto al primo trimestre dell'anno, quando la crescita era risultata lievemente positiva", commenta l'Istat. Come sempre, si rimarca la natura provvisoria di questa stima.

La situazione in Francia e in Germania

Dopo il calo dello 0,2% registrato nel primo trimestre, il Pil della Francia è cresciuto dello 0,5% nel secondo. L’aumento è maggiore delle stime. Il Pil della Spagna cresce invece dell’1,1% nel secondo trimestre rispetto al trimestre precedente. Quello tedesco registra invece una variazione nulla nel secondo trimestre rispetto al primo.