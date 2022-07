Ivana Trump: la sua morte dovuta alla caduta dalle scale

Un banale incidente domestico dietro la morte di Ivana Trump.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’ex moglie di Donald Trump sarebbe caduta delle scale riportando “ferite da violento impatto” al tronco. Questo il referto del medico legale della città di New York.

Il dipartimento di polizia della città ha dichiarato che "non sembra ci sia stato alcun atto criminale" dietro la morte della donna.

L'esito dell'autopsia è arrivato il giorno dopo che la 73enne è stata trovata senza vita nella sua residenza di Manhattan lo scorso 14 luglio.

La rivelazione arriva dopo che un amico della donna, Zach Erdem, aveva raccontato delle difficoltà di Ivana nella deambulazione e di come avesse fatto fatica a lasciare la propria abitazione nelle scorse settimane.

Nelle ultime due settimane, secondo quanto dichiarato da Erdem al New York Post, l'ex moglie di Trump "stava male": "Mi disse - ha raccontato al Post - che aveva dolori alle gambe e non era in grado neanche di uscire". Quando l'amico le aveva consigliato di farsi visitare da un medico, lei aveva risposto: "No, odio andare dai dottori. Mi ammalo di più quando ci vado".

Nelle prime ore in cui era trapelata la notizia della sua morte, un funzionario aveva dichiarato a NBC News che la donna era stata trovata vicino alla scala a chiocciola del suo appartamento.

Donald Trump ha fatto sapere di voler rimandare il comizio in programma oggi in Arizona "per amore e rispetto" di Ivana.

Nel dare la notizia l'ex presidente Usa aveva scritto: “Era una donna meravigliosa, bellissima e straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei. Riposa in pace, Ivana".