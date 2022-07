Il caso Jennifer Lopez: cambia cognome per amore ma fa arrabbiare le femministe

Dal giorno delle loro nozze, a vent'anni dal primo fidanzamento, i riflettori puntati su Jennifer Lopez e Ben Affleck non si sono mai spenti. L'acconciatura e l'abito di lei, la “little white chapel” di Las Vegas, i figli di entrambi presenti alla cerimonia, l'anello nuziale al dito sfoggiato sui social. E poi la luna di miele, “da manuale”, nella città romantica per eccellenza: eccoli a spasso per le vie di Parigi, mano nella mano , e poi a cena, certamente a lume di candela, per festeggiare ancora, questa volta i 53 anni di lei.

"Non posso credere che JLo abbia preso il cognome di Ben!", si legge in un tweet. "Jennifer Lopez ha davvero cambiato il suo cognome e non si è nemmeno degnata di sillabarlo", ironizza qualcuno. Poi in un crescendo di commenti come solo sulla Rete può accadere: ""Perché accidenti non si è chiamato lui Ben Lopez?".

Concetto messo nero su bianco e sintetizzato dalla firma apposta in calce alla sua newsletter “On the JLo” , letta da oltre 219 milioni di fan: "Mrs Jennifer Lynn Affleck”, appunto.

A turbare questo momento perfetto è arrivato però l'annuncio di Jenny from the Block, portoricana del Bronx e influencer quando gli influencer non erano ancora stati inventati: “Chiamatemi Mrs. Jennifer Lynn Affleck”.

A trasformare in dibattito la questione è però arrivato un editoriale pubblicato sul New York Times. "In un momento difficile per il femminismo in America la scelta di Jennifer Lopez è "particolarmente scoraggiante", ha scritto la romanziera Jennifer Weiner secondo cui il riferimento inevitabile è alla Gilead del "Racconto dell'Ancella' (The Handmaid's Tale) di Margaret Atwood, trasposto in una nota serie tv, che narra la teocrazia distopica in cui le donne addette alla riproduzione come la protagonista June Osborne (Elizabeth Moss nella fiction) prendevano il nome del Comandante a cui erano asservite: "OfFred", tradotto nell'adattamento italiano con "DiFred".

Secondo la Weiner il gesto di Jennifer Lopez affonda le radici nel patriarcato e nelle leggi medievali inglesi ("Couverture") secondo cui la moglie perdeva, anche per la legge, la sua identità dopo il matrimonio. In America questa dottrina, peraltro non cristallizzata in nessuna legge, è stata messa in crisi nel 1855 con il caso dell'attivista Lucy Stone, che però non la spuntò e non ottenne il diritto di votare perché si rifiutò di aggiungere al suo il cognome del marito.

Poi nel 1975 la Corte Suprema stabilì che una donna sposata non aveva l'obbligo di assumere il cognome del marito.

La critica della Weiner a JLo appare forse un po' troppo severa, anche di questi tempi. Negli Stati Uniti la maggioranza delle donne fa la stessa scelta. Secondo un sondaggio del 2015 della rubrica del Times The Upshot, in America solo il 20% delle donne continua a mantenere il proprio cognome dopo essersi sposata. In Giappone, questa percentuale è dell'1%.