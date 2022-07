Joe Biden in Arabia Saudita: saluta con il pugno il principe Bin Salman

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e Joe Biden si sono salutati con il pugno all'arrivo del presidente americano al palazzo reale di Gedda. Il breve incontro, ripreso dalla televisione saudita, è avvenuto quando Biden è sceso dalla sua limousine presidenziale. Biden dovrebbe incontrare il re Salman, il padre del principe ereditario, prima di partecipare a un incontro più ampio con il principe Mohammed e altri consiglieri.

Il principe reggente Mohammed bin Salman è stato accusato dai servizi segreti Usa di aver ordinato l'omicidio del giornalista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Critiche in patria e all'estero per questo incontro, dopo che Biden in campagna elettorale aveva detto che avrebbe fatto dell'Arabia Saudita uno "stato paria".

Joe Biden, oggi, è diventato il primo presidente degli Stati Uniti in carica a volare direttamente da Israele all'Arabia Saudita: un viaggio che la Casa Bianca ha definito storico. Il volo di Biden è stato preceduto dalla notizia che l'Arabia Saudita avrebbe aperto il suo spazio aereo alle compagnie aeree, commerciali e passeggeri, che volano da e verso Israele. La decisione potrebbe aprire a voli diretti da Israele all'Arabia Saudita per i musulmani che si recano in pellegrinaggio alla Mecca. Biden ha salutato con favore la decisione del regno saudita. "Può aiutare a creare slancio verso un'ulteriore integrazione di Israele nella regione, anche con l'Arabia Saudita", ha detto il presidente.

"Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà il presidente Abdel-Fattah al Sisi sabato pomeriggio, a Gedda in Arabia Saudita, dove si terrà un vertice tra i due presidenti con i leader del Cgc", il Consiglio di cooperazione del Golfo, "insieme ai leader di Giordania e Iraq". Lo scrive il sito Egypt Today citando dichiarazioni rese da "funzionari della Casa Bianca" alla tv Extra News.

La moglie di Kashoggi

Jamal Khashoggi, il giornalista saudita assassinato nel 2018 mentre si trovava negli uffici consolari del suo Paese d'origine a Istanbul, "perdonerebbe" il principe ereditario dell'Arabia Saudita. Ne è convinta la vedova del giornalista assassinato, intervistata dal magazine americano The Atlantic in occasione della controversa visita a Gedda del presidente Biden.

"Il perdono nella nostra religione è qualcosa di grande", ha detto Hanan Elatr Khashoggi, precisando però che lei non è sicura di poter perdonare MbS. E in ogni caso, ha aggiunto, nessun funzionario saudita le ha chiesto di farlo. Secondo lei, suo marito era misericordioso e non avrebbe voluto che la sua eredità fosse l'isolamento permanente del suo Paese sulla scena internazionale. "Vendicarsi del principe ereditario causerebbe problemi all'intero Regno saudita. E lui non lo vorrebbe", ha sottolineato la vedova nel colloquio con la rivista americana.