Biden positivo al Covid. Ha sviluppato "sintomi lievi" e continuerà a lavorare dallo Studio Ovale

Joe Biden questa mattina è risultato positivo al Covid. Le fonti della Casa Bianca fanno sapere che è completamente vaccinato e ha sviluppato "sintomi lievi". Il presidente "ha iniziato a prendere il Paxlovid. Seguendo le linee guida del Cdc, sarà in isolamento alla Casa Bianca e continuerà a svolgere i suoi compiti". "Questa mattina - viene spiegato in una nota - è stato in contatto telefonico con i membri del suo staff e oggi parteciperà agli incontri programmati tramite telefono e zoom dalla sua residenza".

La Casa Bianca ha spiegato che "per eccesso di trasparenza" fornirà un bollettino quotidiano sulle condizioni del presidente fino a quando non si sarà negativizzato. Anche il predecessore di Biden, Donald Trump, aveva contratto il virus nell'ottobre 2020 quando i vaccini non erano ancora disponibili ed era stato curato con farmaci sperimentali restando ricoverato per tre giorni al Walter Reed National Military Medical Center.

Jill Biden, la First Lady, è risultata negativa e manterrà il suo programma di lavoro. In queste ore è in Michigan.