Joe, il pilota di Sport Prototipi che a 85 anni va veloce come un ragazzo

Si chiama Giuseppe Castellano, ma tutti lo chiamano Joe. Ha 85 anni e sul circuito del Mugello, a Scarperia (Firenze) ha tagliato il traguardo in ottava posizione, la migliore di questa stagione, dopo essere scattato 15/o in griglia di partenza al campionato nazionale Sport Prototipi.

Il pilota italo-americano racconta: “Quando arrivo alle Arrabbiate cosa faccio? Stringo i denti e le prendo in pieno, se non le prendi alla massima potenza non arrivi mai in tempo al traguardo”, ha spiegato, con la semplicità di un ragazzo, come affronta le temibili curve del circuito fiorentino.

Castellano era un po' deluso per aver terminato in anticipo la Gara 2 per un contatto alla partenza. Ma la prende con filosofia: "Alla fine il mestiere di pilota non è altro che la parte più spettacolare di quello che facciamo un po' tutti, cercare di non avere paura, resistere e affrontare tutte le curve e le difficoltà che la vita ci pone davanti".