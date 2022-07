Il tennista americano John Isner stabilisce il nuovo record mondiale di Ace totali realizzati

Con il suo quinto ace nella partita del terzo turno di Wimbledon contro Jannik Sinner, John Isner ha battuto il record mondiale di ace nell'ATP Tour. L'americano ora è in vetta alla classifica con 13.729 servizi non ricevuti, superando il precedente punteggio di Ivo Karlovic di 13.728. Il record si registra dal 1991.

Isner ha avuto bisogno solo di due turni di servizio per battere il record sul campo n. 2 di Wimbledon, sparando l'ace da record sull'1-1, 15/30.

"In realtà è davvero fantastico. È qualcosa di cui sono davvero orgoglioso", ha detto Isner prima della sua partita del terzo round, in attesa di battere il record. "Sarò il leader di tutti i tempi. Continuerò a giocare, continuerò ad aggiungere al mio totale... non so se [il record] verrà battuto. Potrei essere lassù per molto tempo".