Johnny Depp scrive una canzone su Amber Heard e torna sul set come Luigi XV

Johnny Depp ha scritto una canzone sul lungo e assai pubblicizzato processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard: il brano uscirà il 15 luglio e farà parte dell'album “18”, del chitarrista britannico J eff Beck . Anche il primo singolo del disco, This is a Song for M iss Hedy Lamarr , è stato scritto dalla star di Hollywood. "Sono rimasto sbalordito", ha detto Beck, celebre chitarrista e caro amico di Depp a proposito del pezzo. "Quella canzone è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me." L'album esce in concomitanza con la partecipazione di Beck e Depp a Umbria Jazz , il 17 luglio a Perugia.

Il progetto, riferisce Bloomberg, è finanziato da Netflix e uscirà nelle sale nel 2023 per poi essere rilanciato dalla piattaforma di streaming. Le riprese dovrebbero iniziare in estate e dureranno per oltre tre mesi in svariate location, tra cui la Reggia di Versailles.

Intanto, non sono ancora finite le sorprese nel duello giudiziario che, per settimane, ha visto contrapposti Amber Heard e Johnny Depp: gli avvocati dell'attrice hanno chiesto al tribunale di Fairfax (in Virginia, Usa), dove si è svolto il processo, di annullare l'intero procedimento per un errore materiale al momento della selezione di uno dei membri della giuria popolare.

La difesa di Heard sostiene che uno dei sette giurati non era tra quelli chiamati a partecipare: è nato nel 1970, mentre il fascicolo della persona originariamente citata aveva lo stesso nome ma era nato nel 1945: un caso di omonimia? Apparentemente, la persona che ha ricevuto la citazione e quella che alla fine ha partecipato al processo non erano la stessa persona ma vivevano allo stesso indirizzo, anche se non è chiaro se avessero legami familiari.

Scrivono gli avvocati dell'attrice: "Il giurato numero 15 non era l'individuo che è stato chiamato l'11 aprile 2022, quindi non avrebbe potuto partecipare al processo. Come concorderà il tribunale, è particolarmente inquietante che un individuo non assegnato a una giuria partecipi nonostante tutto - soprattutto in un caso come questo", chiedendo un nuovo processo. Il tribunale di Fairfax e gli avvocati di Depp non si sono ancora pronunciati sulla questione, ma devono farlo entro 30 giorni.