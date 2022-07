Jova Beach party al via, si inizia oggi da Lignano

Parte dalla Spiaggia Bell'Italia di Lignano Sabbiadoro la festa dell'estate targata Jovanotti. Sono attese di 60 mila persone tra sabato 2 luglio (sold out) al Jova Beach Party 2022. Come si legge sul sito ufficiale sono tre i palchi allestiti per il grande evento, in tutte lo località: lo Sbam Stage, il sound system per musica da ballo nelle sue accezioni più spinte. Il Kontiki Stage, al centro della spiaggia, una sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal Mediterraneo. Il Main Stage, grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in un mix di musica live e DJ set.

Le tappe

Un giro per le spiagge d’Italia con Jovanotti: si inizia il 2 e 3 luglio Lignano Sabbiadoro (Ud), alla Spiaggia Bell’Italia. Si prosegue l’ 8 e 9 luglio a Marina di Ravenna sul Lungomare. Il 13 luglio è la volta di Aosta (Gressan), nell’ Area Verde. Il 17 luglio Albenga, il 23 e 24 luglio 2022 Marina di Cerveteri, il 30 e 31 luglio tappa a Barletta mentre il 5 e 6 agosto a Fermo. Il 12 e 13 agosto sarà la volta di Roccella Jonica mentre il 19 e 20 a Vasto e il 26 e 27 a Castel Volturno. Infine il 2 e 3 settembre a Viareggio per concludere poi il tutto il 10 settembre a Bresso-Milano, Aeroporto.

Con la prima data di Lignano parte anche il primo obiettivo di Ri-Party-Amo, il progetto ambientale nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e Wwf Italia, con l'obiettivo di rendere giovani, scuole, famiglie, aziende e comunità, protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d'Italia. Un programma articolato in tre pilastri, che parte dalla pulizia delle spiagge (ovvero 20 milioni di mq di spiagge, laghi, fiumi e fondali in tutta Italia), passa per progetti di ricostruzione naturale e si conclude con attività di educazione in università e scuole.

Scaletta

Verranno riproposti i grandi successi dell’artista, quelli del passato, fino ad arrivare a quelli più recenti, da “L’Ombelico del Mondo” e “Ragazzo Fortunato” a “Bella” e “Ciao Mamma”.