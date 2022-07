Kate Moss alla Bbc: "Non potevo che dire la verità su Johnny Depp"

"So la verità e non potevo che dirla", così Kate Moss parla, per la prima volta, della testimonianza fatta in favore del suo ex, Johnny Depp, nel processo per diffamazione contro Amber Heard.

Al programma radiofonico della Bbc "Desert Island Discs", l'ex modella ha detto: “Lo so che (Johnny) non mi ha spinta giù dalle scale e dovevo dirla questa verità”.

I due sono stati insieme dal 1994 e il 1998 e Kate era stata convocata come testimone dagli avvocati di Depp dopo che Amber Heard l'aveva citata per ben due volte a favore della sua tesi di violenza domestica, sostenendo che, ai tempi della loro relazione, Johnny Depp l’avrebbe spinta dalle scale mentre erano in vacanza in Giamaica.

Ma al processo Kate Moss, intervenuta in aula “da remoto”, in un video di 5 minuti aveva raccontato che si era trattato di un incidente: “Stavamo lasciando la stanza e Johnny era uscito prima di me, ma c’era stato un temporale e le scale erano scivolose. Sono caduta e mi sono fatta male alla schiena. Ho urlato, è vero, ma perché provavo molto dolore e non sapevo cosa fosse successo, non sapevo se la situazione fosse grave. Johnny è corso ad aiutarmi, mi ha riportato in camera e ha chiamato un medico".