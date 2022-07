L'Ucraina riuscirà a riconquistare Kherson?

Il bombardamento ucraino del ponte Antonivskiy sul fiume Dnipro, attuato ieri grazie ai lanciarazzi statunitensi Himars, ha riportato l'attenzione globale sul fronte meridionale della guerra in Ucraina, dove da tempo le forze di Kiev preparano una controffensiva per riprendersi la città di Kherson. I russi l'hanno conquistata nei primi giorni dell'invasione ma non sono mai riusciti ad avere ragione della resistenza clandestina all'occupazione: da subito si sono susseguite manifestazioni, azioni simboliche, sabotaggi e anche attacchi partigiani veri e propri come quello che ieri ha causato l'esplosione di un auto con a bordo due collaboratori russi, riferita dai media ucraini.

L'artiglieria ucraina ha dunque tagliato le vie di rifornimento dalle roccaforti russe a est, lasciando migliaia di soldati russi in una situazione precaria, spiega oggi il New York Times, ma Mosca starebbe correndo ai ripari aumentando la presenza militare nella regione, stando a quanto dice il capo Oleksiy Danilov, capo del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino. Gli ufficiali di Kiev sul campo si mostrano preoccupati, i pezzi di artiglieria che arrivano dall'Occidente vengono ripartiti su più fronti, e le munizioni sono poche: “Ci danno una pacca sulla spalla e dicono di aspettare” dice al quotidiano newyorkese Natalya Gumenyuk, portavoce del comando militare meridionale “Abbiamo bisogno di qualcosa di più del semplice supporto morale, anche se ne siamo grati. Abbiamo bisogno di vero supporto, vere armi, vere munizioni per quelle armi”. Insomma, gli aiuti militari arriverebbero troppo lentamente, dando tempo ai russi di fortificare le linee difensive. E sono gli Himars, grazie alla loro grande precisione a lunga gittata, a fare la differenza. "La città di Kherson, il centro abitato più politicamente importante occupato dalla Russia, è ora pressoché tagliata fuori dagli altri territori occupati", afferma un rapporto dell'intelligence britannica. "La sua perdita minerebbe gravemente i tentativi della Russia di dipingere l'occupazione come un successo". Un funzionario ucraino che parla al New York Times in condizioni di anonimato conferma che con armi e attrezzature adeguate i difensori hanno la possibilità di cacciare via i russi da Kherson, ma non ha voluto specificare se l'artiglieria già disposizione sia sufficiente o meno per dare il via all'offensiva e specifica che la situazione sul campo potrebbe non restare favorevole a lungo: i russi sono ora indeboliti, ma stanno rafforzando la propria presenza nella regione. Ad aiutare la controffensiva c'è la geografia: Kherson è sulla sponda occidentale del fiume Dnipro, una posizione che rende difficile difendersi da un attacco da Ovest. Inoltre, il Dnipro taglia longitudinalmente in due l'intero paese, tornare a controllare tutti i territori a ponente del corso d'acqua sarebbe la buona notizia di cui gli ucraini hanno bisogno dopo mesi di brutali combattimenti.