L' Europa che brucia: in Francia è andato a fuoco un territorio di 100 chilometri quadrati

Nuovi incendi in Spagna e in Grecia e continuano a bruciare i boschi di Francia e Marocco: fiamme ancora favorite dalle alte temperature dovute all’ondata di calore che sta interessando l’Europa.

Il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ha detto che nella zona a sud di Bordeaux, nel sud-ovest del Paese, sono state evacuate 14mila persone perché è bruciato un territorio di 100 chilometri quadrati compresa una porzione dei boschi nei pressi della dune du Pilat, l'enorme duna di sabbia sul mare di grande attrazione per i turisti.

Secondo le previsioni, in Francia le temperature massime dell’ondata di calore saranno raggiunte lunedì: in molte località si supereranno i 40 °C ed è stata diffusa un’allerta “arancione”, per 38 dei 96 dipartimenti in cui è diviso il Paese.

In Spagna, secondo il centro di ricerca pubblico “Instituto de Salud Carlos III” l’ondata di calore ha causato la morte di almeno 360 persone. Diversi incendi sono divampati dalla Galizia all’Estremadura, ovvero dal nord al sud del Paese, e più di tremila persone sono state evacuate per un grande incendio boschivo vicino a Mijas, nella provincia di Malaga, in Andalusia.