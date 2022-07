La BBC chiede scusa: la tata di Harry e William non era l'amante di Carlo e le voci erano infondate

La tata di William e Harry non aveva una relazione con il principe Carlo. La BBC, già condannata a pagare i danni, chiede scusa.

Tiggy Legge-Bourke, all'anagrafe oggi la signora Alexandra Pettifer, aveva già visto riconoscere le proprie ragioni e la BBC, lo scorso anno, era già stata condannata a pagare il risarcimento di 100.000 sterline (circa 160.000 euro) per i danni all’immagine subiti dalle affermazioni fatte che la dipingevano come l'amante del principe di Galles, il padre del Principe Harry e di William di cui si occupò tra il 1993 e il 1999 e che pra la BBC dichiara che non andrà mai più in onda.

Le voci, che dicevano che la donna avesse abortito dopo essere rimasta incinta del futuro sovrano del Regno Unito, erano state create di sana pianta da Martin Bashir, giornalista della BBC che - a quanto sembra - inventò di tutto al fine di estorcere a Lady Diana la storica intervista “Panorama”, trasmessa il 20 novembre 1995.

Tiggy, giovedì scorso, ha ricevuto scuse formali attraverso una dichiarazione letta presso l'Alta Corte, per le accuse infondate. Il suo avvocato ha affermato che le false affermazioni hanno causato "gravi conseguenze personali".