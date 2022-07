La Camera approva una legge che protegge il diritto ai matrimoni omosessuali e interrazziali

Tutti i 220 democratici della Camera e quarantasette repubblicani della Camera hanno sostenuto la legge, denominata Respect for Marriage Act, compresi alcuni che si sono pubblicamente scusati per la loro passata opposizione ai matrimoni gay. Ma più di tre quarti dei repubblicani della Camera hanno votato contro la legge, e alcuni hanno affermato che si trattava di una "farsa politica" e si prevede sarà bloccata dall'opposizione dei repubblicani in un Senato politicamente diviso.

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso gode del sostegno della maggioranza degli Stati Uniti, compresa la maggioranza degli elettori repubblicani e democratici. Nell'opporsi al disegno di legge, i politici repubblicani sia alla Camera che al Senato hanno sostenuto che la legislazione è una mera postura politica dei democratici e che i matrimoni omosessuali e interrazziali non sono in realtà sotto attacco.