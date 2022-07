Petrelli (Oxfam): "Il grano e la fame sono armi di guerra"

“La carestia è un tema antico e modernissimo. Parliamo della crisi del grano perché oggi sono chiusi i porti sul mar Nero, per la guerra in Ucraina. Il grano e la fame sono armi di guerra: lo sono stati per 2mila anni e lo sono ancora oggi”. Francesco Petrelli policy advisor per la sicurezza alimentare di Oxfam Italia, va dritto al cuore della situazione in cui si trovano i paesi del Corno d’Africa offrendo in questa intervista a Rainews.it, alcune riflessioni. “Le economie fragili e non, per anni hanno coltivato un solo prodotto, quando si sono trovate davanti ad uno shock non hanno retto e hanno visto lievitare i prezzi”. Nel rapporto Oxfam si legge che in Etiopia il costo dei cereali è aumentato del 70%. In Kenya la farina di mais in sette mesi è salita del 70%, in Somalia il mais è aumentato a maggio del 78%. Il prezzo del pane in sud Sudan è raddoppiato.

A queste tre C, Francesco Petrelli, mette sul piatto un’altra carta non meno importante: la speculazione alimentare. “La crisi del 2007\2008 dell’immobiliare americana è nata per l’aumento del prezzi alimentari. Poi è diventa la crisi globale dei mutui. Le primavere arabe del 2011, iniziarono con l’aumento del pane, un bene essenziale. Dietro però, c’è un motivo speculativo. Quello che denunciamo è che tutto il settore agro alimentare è storicamente controllato da 4 o 5 grandi gruppi che hanno guadagnato qualcosa come 382 miliardi solo negli ultimi 2 anni. Ora sappiamo quanto grano ha la Cina? E quanto ne hanno i colossi dell’agroalimentare? L’ipotesi, per Francesco Petrelli policy advisor per la sicurezza alimentare di Oxfam Italia, è che una volta rimesse sul mercato le materie prime, i prezzi saranno ancora più alti.

Il Covid, spiega, in questi anni non ha solo ha avuto impatti sanitari in Africa ma anche sui contadini e piccoli coltivatori che sono spariti. Nei paesi africani non ci sono stati lockdown anche perché per pastori e agricoltori passare i confini “è normale”.

”Queste situazioni di emergenza, lette però, come l’equilibrio precario, c’erano già e hanno delle cause strutturali. Le ragioni sono divise in tre C.

Dal Corno D’africa ad Haiti. Un paese che per molto tempo è stato al centro dei riflettori di tutto il mondo. È uno dei paesi più poveri nell’emisfero occidentale, con una popolazione di 9 milioni di persone, l’80 % è sotto la soglia di povertà. Si vive con 150 dollari al mese. “Un paese -spiega Federica Iezzi chirurgo pediatrico coordinatore del centro medico di Tabarre di Medici senza Frontiere,- colpito da due terremoti catastrofici. Nel 2010 in un solo minuto la scossa di magnitudo 7 distrusse case, scuole, strade e lasciò dietro di sé una scia di devastazione e miseria. Secondo le Nazioni Unite, oltre tre milioni di persone sono rimaste coinvolte dal sisma. Il bilancio fu di oltre 200mila morti. Quasi 300mila i feriti e 1,5 milioni gli sfollati. Medici senza Frontiere in 10 mesi si prese cura di 350mila feriti, ha assistito al parto di 15mila donne e dei loro bambini, fatto più di 16mila interventi. Nel 2021 la terra tremò ancora in un paese in ginocchio. 2mila le vittime e 9mila i feriti”. Allora Haiti fu al centro dell’attenzione mondiale. Attenzione che andò scemando tanto che di Haiti oggi non si sa più nulla. “È un copione visto e rivisto -dice Federica che è stata Palestina, Irak Siria e Yemen- all’inizio tutti ne parlano perché tutti devono arrivare in tempo, perché tutti devono dare la prima notizia, tutti devono dare il primo aiuto. Dopo l’attenzione cala, così l’arrivo gli aiuti…i riflettori si accendono su un’altra parte di mondo. Su un'altra “emergenza”. Per noi che siamo sul campo è frustante”.

Ad Haiti si vive in un contesto di guerra dove 90 gruppi armati si fronteggiano per conquistare un quartiere. Ci sono zone assediate dove le persone restano intrappolate. “Certo che il cibo è una delle più potenti armi da guerra per fiaccare la resistenza delle persone. Manca il cibo, l’acqua potabile, il carburante per spostarsi, le cure mediche e i medici. Sono bisogni primari quando li togli o li controlli si ha lo stesso effetto di un bombardamento”.

Un effetto che si tocca con mano nel Centro di Medici Senza Frontiere di Tabarre, nel centro di Haiti. “Ci sono due sezioni -racconta Federica Iezzi appena rientrata dalla sua missione nel paese- una dedicata ai traumi, ferite d’arma da fuoco, colpi di coltello e traumi psicologici e una dedicata ai grandi ustionati. Ultimamente i gruppi armati usano il fuoco per ferire le persone. Tutto ha un motivo: la persona ustionata, se sopravvive ed è difficilissimo, sarà “etichettata”ed esclusa dalla società per tutta la vita. Se è un bambino non potrà andare a scuola, non può giocare con gli amici, andare a casa dei parenti, non si sposerà mai. Per un adulto è ancora peggio perchè viene totalmente escluso non può lavorare e salire su un mezzo pubblico. I gruppi armati fanno questo per creare disagio all’interno della società. A Haiti le chiamano 'brûlure d'origine criminelle', cioè- spiega Federica Iezzi chirurgo pediatrico di Msf- non è uccidere, ma mandare un messaggio “devi stare attento o devi darmi quello che ti chiedo”. Dall’assassino del presidente nel 2021 non c’è una guida nel paese. I gruppi armati prendendo pezzi di territorio controllando tutto quello che c’è: dal supermercato agli ospedali".

Un controllo usato come arma, “lo scorso ottobre – racconta Federica Iezzi- abbiamo dovuto chiudere , per un po di tempo, centro satellite di Tabarre, nel quartiere di Citè Soleil nella capitale Port-au-prince, una tra le zone dove gli scontri sono più violenti, perché non avevamo il livello di sicurezza minimo per lavorare. Significa che fuori i gruppi si fronteggiavano. Abbiamo riaperto a maggio”.