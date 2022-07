La Casa Bianca prepara un piano da 40 miliardi di dollari per il lavoro

La vicepresidente Kamala Harris riceverà oggi una rappresentanza di funzionari statali e locali alla Casa Bianca e sarà l'occasione per illustrare in dettaglio una serie di sforzi statali e locali per oltre 40 miliardi di dollari di finanziamenti per lo sviluppo della forza lavoro in tutti i settori. Il programma prevede investimenti per aumentare i corsi di formazione e specializzazione, incoraggiare gli apprendistati, mettere a disposizione delle aziende bonus per le assunzioni soprattutto nei settori strategici come la sanità.

Infine il piano punta a potenziare gli sforzi per aiutare gli americani più svantaggiati o coloro che hanno difficoltà a reinserirsi e trovare un lavoro come le oltre 600.000 persone che escono dal carcere ogni anno. Di questi 40 miliardi, circa 7 saranno destinati alle scuole elementari e medie per mettere al sicuro le strutture, combattere l'abbandono scolastico, investire nella cura della salute mentale nella formazione del personale.