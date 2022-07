"La chiesa neghi l'idea di una civiltà superiore alle altre"

La Chiesa deve liberarsi una volta per tutte dall'idea che esista una cultura "superiore alle altre" e che questo possa legittimare l'uso di "mezzi di coercizione" e di "dominio" ha detto papa Francesco nei vespri nella cattedrale di Notre Dame, a Quebec. "Non permettiamo che alcuna ideologia alieni e confonda gli stili e le forme di vita dei nostri popoli per cercare di piegarli e di dominarli", ha aggiunto.

È la risposta del pontefice alla protesta di alcuni indigeni nel santuario nazionale di Sainte Anne de Beauprè, che gli chiedevano con uno striscione di cancellare la cosiddetta "dottrina della scoperta". Nonostante le scuse ai nativi Francesco non ha però ancora ripudiato formalmente la dottrina della scoperta, gli editti emessi dalla chiesa nei secoli passati che autorizzarono le potenze coloniali a invadere territori e schiavizzarne le popolazioni. Sotto accusa la bolla papale di Niccolò V del 1452, ancora in vigore, che sarebbe alla base delle politiche contro i nativi, come i piani di assimilazione delle comunità autoctone e lo stesso sistema delle scuole residenziali con i loro orrori, gestito in gran parte proprio dalla chiesa cattolica.

Durante la celebrazione del mattino nel santuario nazionale, un gruppo di nativi aveva innalzato davanti all'altare, e poi all'ingresso della basilica, uno striscione con la scritta "rescind the doctrine" (cancella la dottrina), con riferimento al pronunciamento della chiesa cattolica, oltre 500 anni fa, che diede libero sfogo alle potenze coloniali per invadere qualsiasi terra non ancora "scoperta" dai cristiani e schiavizzarne le popolazioni.