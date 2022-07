La cintura del titolo mondiale di Muhammad Ali comprata all'asta per oltre 6 milioni di dollari

L'imprenditore statunitense Jim Irsay ha annunciato su twitter di aver acquistato la cintura del titolo mondiale Wbc dei pesi massimi che Muhammad Ali conquistò nel 1974 battendo George Foreman a Kinshasa nel leggendario combattimento chiamato 'Rumble in the Jungle'. Il prezzo pagato è di 6,18 milioni di dollari (altrettanti in euro).