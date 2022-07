La Fifa introduce la rilevazione semiautomatica del fuorigioco

Al via la rilevazione semiautomatica del fuorigioco per la Coppa del Mondo 2022. L'annuncio arriva dalla FIFA che ha stabilito l'uso del sistema a partire dal 21 novembre. In questo modo, gli ufficiali di gara video e gli ufficiali di campo avranno un supporto utile per rendere le decisioni sul fuorigioco in modo più veloce e preciso.



Dopo il successo dell'uso della tecnologia VAR alla Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha detto che la FIFA si sforzerà di sfruttare tutto il potenziale tecnologico applicabile al calcio e di migliorare ulteriormente il VAR. La nuova tecnologia utilizza 12 telecamere di localizzazione montate sotto il tetto dello stadio per tracciare la palla e 'catturare' fino a 29 movimenti 50 volte al secondo per individuare la posizione esatta di ogni giocatore sul campo.



Il pallone ufficiale Adidas utilizzato per i mondiali, conterrà al suo interno un sensore utile per il rilevamento dei fuorigioco. Lo strumento posizionato al centro della palla invierà i dati 500 volte al secondo che combinandosi con quelli del tracciamento dei calciatori, grazie alla nuova tecnologia arriverà un segnale automatico di fuorigioco agli arbitri video di gara.



Questo processo avviene in pochi secondi e in questo modo, le decisioni in merito al fuorigioco potranno essere prese velocemente e con maggiore precisione. Una volta confermata la decisione degli arbitri video, a quelli di campo, viene generata un'animazione 3D che dettaglia perfettamente la posizione dei giocatori nel momento in cui la palla è stata giocata".



"In occasione della Coppa del Mondo FIFA del 2018 - ha dichiarato il presidente Gianni Infantino - la FIFA ha fatto il passo coraggioso di utilizzare la tecnologia VAR che si è rivelato un successo indiscutibile. La tecnologia semiautomatica del fuorigioco è un'evoluzione dei sistemi VAR che sono stati implementati in tutto il mondo. Questa tecnologia è il culmine di tre anni di ricerca e test dedicati per fornire il meglio alle squadre, ai giocatori e ai tifosi che si recheranno in Qatar entro la fine dell'anno. E la FIFA è orgogliosa di questo lavoro, si impegna a sfruttare la tecnologia per migliorare il gioco del calcio a tutti i livelli e l'uso della tecnologia semiautomatica del fuorigioco alla Coppa del Mondo FIFA del 2022".



Secondo Pierluigi Collina, presidente del Comitato Arbitrale FIFA, "il VAR ha già avuto un impatto molto positivo sul calcio e possiamo vedere che il numero di errori importanti è già stato drasticamente ridotto. Ci aspettiamo che la tecnologia semiautomatica del fuorigioco possa farci fare un ulteriore passo avanti".