La Germania batte 4-0 la Danimarca che l'aveva eliminata agli ultimi Europei

Le tedesche, vincitrici di otto dei dodici Europei fin qui disputati, nell'ultima edizione sono state eliminate ai quarti proprio dalla Danimarca, Nei sette precedenti ufficiali le danesi hanno collezionato quattro vittorie, due la Germania. Questa volta le tedesche mantengono il controllo del gioco per quasi tutto l’incontro. La partita inizia con ritmi molto alti e pressing di entrambe le squadre. Il primo gol arriva al 21esimo. Rete di Magull che sfrutta un errore di Bruun e Pedersen con un gran destro imparabile per Christensen.

La Germania mantiene il controllo del gioco per tutto il primo tempo. Nel secondo la Danimarca effettua tre cambi, ma la situazione non cambia molto e al 57esimo le tedesche raddoppiano con Schuller che vola di testa su un calcio d’angolo battuto dalla stessa Magull.

Poi è la volta della Germania di effettuare tre cambi. La partita si sfilaccia, l’arbitro assegna un cartellino giallo per parte, dopo il giallo al 40’ per la giocatrice tedesca Oberdorf. La Germania segna altri due gol. Al 78esimo con Lattwein, in seguito agli sviluppi di una punizione, ed al 86esimo, Popp si tuffa su un assist pennellato di Lohmann.

La partita scivola poi verso la conclusione ma non senza nervosismo: L'arbitro assegna altri due cartellini gialli, ancora uno per parte oltre i tempi regolamentari ed al 95esimo manda negli spogliatoi per doppia ammonizione la danese Kühl. La Germania si conferma una delle favorite al titolo. L’Italia gioca domenica contro la Francia alle 21.