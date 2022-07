La "lunga marcia" del razzo cinese in caduta incontrollata sulla Terra: nessun rischio per l'Italia

Al momento sembra esclusa la caduta sul territorio italiano di uno o più frammenti dello stadio centrale del razzo cinese “Lunga Marcia 5”, in rientro incontrollato nell'atmosfera. Le ultime previsioni aggiornate, elaborate dall'americana Aerospace Corporation, collocano la caduta nella tarda serata di sabato 30 luglio, con un'incertezza di circa 7 ore.

L’Agenzia spaziale cinese ha comunque rassicurato la Nasa e le altre agenzie spaziali sul fatto che i frammenti del razzo possano cadere in un’area abitata: la traiettoria più probabile localizza il punto di caduta nell’oceano. Dovendo fare una valutazione approssimativa, la possibile area di caduta dei detriti comprende Stati Uniti, Africa, Australia, Brasile, India e Sud-Est asiatico, una porzione di Terra a dir poco enorme.

Nasa: “La Cina non rispetta gli standard di responsabilità per i detriti”

Altre agenzie spaziali hanno progettato i loro razzi in modo tale che questi si disintegrino in pezzi più piccoli durante il rientro. Ciò accade da quando (era il 1979) grandi pezzi della stazione spaziale Skylab della Nasa caddero fuori orbita e atterrarono in Australia. L'amministratore della Nasa, Bill Nelson, ha dichiarato: "È chiaro che la Cina non sta rispettando gli standard di responsabilità per quanto riguarda i suoi detriti spaziali. Le nazioni spaziali devono ridurre al minimo i rischi per le persone e le proprietà sulla Terra derivanti dai rientri di oggetti spaziali e massimizzare la trasparenza di queste operazioni” ha aggiunto Nelson.