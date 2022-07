La morte di Ivana Trump: il malore e la caduta dalle scale

La polizia di New York sta indagando sulla possibilità che Ivana Trump, la prima moglie dell'ex presidente Donald Trump trovata morta ieri, sia caduta dalle scale del suo appartamento dell'Upper East Side. La causa della morte non è stata ancora annunciata, ma secondo la Abc, la 73enne 'business woman' sarebbe morta per un attacco cardiaco. Il medico legale sta adesso verificando se la caduta abbia contribuito alla morte o se sia stata invece una conseguenza del malore. "E' stata trovata senza conoscenza in fondo alle scale di casa quando l'ambulanza è arrivata in soccorso ieri poco dopo mezzogiorno ed è stata dichiarata morta sul posto", ha detto una fonte del sito online "Radar".

Secondo il New York Times non c'erano segni di effrazione e la morte appare accidentale. Ivana era stata fotografata l'ultima volta per le strade di Manhattan lo scorso 22 giugno. L'ex modella cecoslovacca era stata sposata con Trump per 15 anni, dal 1977 al 1992. A dare l'annuncio della sua morte è stato ieri lo stesso ex presidente Usa con un tweet sul social Truth: “Era una donna bellissima, meravigliosa e straordinaria”.