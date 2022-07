La notte italiana di Eugene: dalla finale del triplo alla staffetta 4x100, tutti gli azzurri in gara

Nella nona notte e penultima giornata dei Mondiali di atletica di Eugene, sono tanti gli azzurri che scenderanno in pista. Grande attesa per la finale del salto triplo con Emmanuel Ihemeje e Andrea Dallavalle e per il turno decisivo della staffetta 4x100 donne fresca di nuovo record italiano. In pista anche le batterie delle 4x400 maschili e femminili. Occhi puntati anche su Elisa Di Lazzaro nei 100 ostacoli e su Larissa Iapichino nel turno di qualificazione del salto in lungo. Nella mattinata dell’Oregon allo Hayward Field comincia la serata italiana. Ma andiamo con ordine: start alle 20.20, quando ai blocchi di partenza nella sesta delle sei batterie dei 100hs ci sarà l’ostacolista Di Lazzaro con l’americana primatista del mondo Kendra Harrison. Alle 21 scenderà in pedana nel lungo, al suo esordio, Larissa Iapichino: la qualificazione diretta è fissata a 6,75, altrimenti bisogna restare tra le migliori dodici (su 28).

Sarà poi l’ora delle staffette 4x400, prime le donne alle 2.10, poi gli uomini alle 2.40. Per la squadra azzurra femminile saranno schierate Anna Polinari, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani e Alice Mangione e correranno in seconda batteria, in corsia quattro, con Polonia, Bahamas e Giamaica. Il quartetto maschile, invece, vedrà in pista Lorenzo Benati, Vladimir Aceti, Brayan Lopez ed Edoardo Scotti in seconda batteria, corsia tre: presenti anche Belgio, Botswana e Repubblica Dominicana. Il meccanismo per l’accesso alla finale di domenica è quello classico: tre pass diretti più due tempi di ripescaggio. La finale del triplo inizierà alle 3.00 della prossima notte: tra i dodici partecipanti, l’azzurro Ihemeje si è qualificato con la terza miglior misura del primo round (17,13), mentre Dallavalle ha saltato 16,86.

